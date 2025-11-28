“Tierra mía”, lo nuevo de Kany García

La cantautora puertorriqueña Kany García estrenó su sencillo “Tierra mía”, una pieza que aborda el vínculo con su país desde la memoria, el amor y la reflexión. El lanzamiento marca el comienzo del camino hacia su próximo álbum de estudio, previsto para 2026.

En “Tierra mía”, García recurre a su estilo lírico característico para explorar temas como la pertenencia, la esperanza y la preservación de la identidad. A través de la composición, la artista evoca tanto a la cotidianidad como a los retos sociales, además de subrayar la importancia de proteger aquello que define a una comunidad. El verso “hay que seguir, pa’ cuidarle la raíz a la tierra mía”, resume la esencia de la canción y su intención de mirar al país con sentido crítico y afectivo a la vez.

El estreno se acompañó de su video musical, dirigido por Ismael de la Trinidad y Juanky Álvarez en el que acentúa la nostalgia que atraviesa el tema. Filmado en un típico patio puertorriqueño, presenta una casita de árbol en madera, una niña jugando, el verdor natural de la isla y la bandera de Puerto Rico al fondo. Las escenas de García cortando y trabajando con flores naturales de colores evocan recuerdos familiares y elementos de la vida cotidiana que marcan la experiencia colectiva de la isla.

“Tierra mía”, está disponible en todas las plataformas digitales a partir de este jueves, ofreciendo un primer vistazo a la visión artística y al concepto de su próximo proyecto discográfico de García.