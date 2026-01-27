Tierra Sagrada bromea con ser BTS

Entre la euforia por ver a su grupo favorito y el caos que dejó la preventa de boletos, el fandom ARMY continúa expresando su inconformidad mediante reclamos y movimientos digitales, luego de que el pasado viernes 23 de enero los boletos se agotaran en tan solo pocos minutos, debido a un presunto acceso privilegiado a grupos de revendedores.

Entre las principales irregularidades que están denunciando se encuentran fallas en el acceso a la plataforma, clonación de tarjetas, acceso directo a la preventa para revendedores, precios dinámicos aplicados sin aviso previo y compra masiva por revendedores, quienes elevaron los precios hasta casi superar los 122 mil pesos.

Un poco de humor

Para calmar un poco la tensión y frustración ocasionada por esta preventa de boletos, Banda Tierra Sagrada, conjunto musical originario de Mazatlán, Sinaloa, publicó varios videos para sumarse a la emoción que ha generado la visita del grupo surcoreano a tierras mexicanas, sacando su creatividad y sentido del humor para unirse a la conversación mediática.

En su cuenta oficial de Tiktok, la banda ha compartido alguna con la comunidad de fanáticos de la agrupación surcoreana varios videos divertidos, debido a que el nombre del grupo también se simplifica con las mismas siglas: BTS, que significan “Bangtan Sonyeondan”, una frase coreana que se traduce como “Boy Scouts a prueba de balas”.

A través de sketches graciosos, los integrantes bromearon sobre este parecido en sus nombres, diciendo que ya están ensayando para sus próximos conciertos en el estadio GNP. En uno de los videos, la banda baila rítmicamente mientras suena de fondo la popular canción Dynamite de BTS. “Ya andamos en los últimos ensayos para ponerlos a bailar y gozar”, escribieron.

“Qué tanto revuelo cargan en Tiktok, sencillo plebes unos en el día y otros en la noche”. “Vayan eligiendo bias”, bromearon. Incluso, algunos fanáticos compartieron fotografías de cómo se vería un lightstick personalizado con el logo de la banda mexicana, mientras que otros ya estaban preguntando por el nombre del fandom y su aparición sorpresa como teloneros del show de BTS.