Tigres del Norte felicitan a Bobby

Los Tigres del Norte felicitaron al cantante tejano Bobby Pulido por su triunfo en las elecciones de Texas, donde consiguió una victoria que le permitirá representar al distrito 15 en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras derrotar a la republicana Mónica de la Cruz.

“¡La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas! Felicitamos a Gina Hinojosa, James Talarico y Bobby Pulido por sus triunfos en la jornada electoral. Estos resultados marcan un momento histórico para Texas y reflejan la importancia de la participación ciudadana, especialmente del voto latino, cuya voz y presencia siguen siendo fundamentales en la construcción del futuro”, escribió la agrupación.

La victoria del intérprete de “Desvelado” forma parte de una jornada electoral histórica para los demócratas en Texas, marcada también por los triunfos de Gina Hinojosa, quien se convirtió en la primera gobernadora latina del estado, y James Talarico, primer senador demócrata de Texas desde 1988.

Respaldo

Bobby Pulido, quien cuenta con dos nominaciones al Grammy y casi tres décadas de trayectoria musical, logró imponerse en un distrito que tiene una población 81 % hispana y que en las elecciones presidenciales de 2024 había respaldado a Donald Trump por un margen de 18 puntos.

Nacido y criado en Edinburg, Texas, el cantante creció en una familia dedicada a la música regional, es hijo del reconocido músico tejano Roberto Pulido, una influencia importante en su camino artístico, que lo llevó a convertirse en uno de los exponentes más conocidos del género.