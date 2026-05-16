Tijerina la pasó mal en Muchachitas

Cecilia Tijerina confiesa que, a 35 años del estreno de Muchachitas, no le gustaría reencontrarse con las compañeras con las que protagonizó la telenovela, pues recuerda que no obtuvo muy buen trato de Kate del Castillo, Tiaré Scanda y Emma Laura.

Fue en entrevista para el programa Hoy que, la actriz retirada, reconoció que no tiene ningún interés de participar en una reunión del elenco del melodrama de Emilio Larrosa que, en 1991, se convirtió en todo un éxito.

Esto debido a que, aparentemente, las otras estrellas con quienes compartió el protagónico, tuvieron comportamientos no convenientes que no solo la habrían incomodado a ella, sino a parte del equipo de producción, como Tijerina dijo al matutino. “No me caen bien, hicieron cosas muy feas y ellas lo saben. Pasaron cosas muy desagradables y muy feas; pregúntale a las de vestuario como las trataba Emma Laura, logró que corrieran a una”, expresó.

También aclaró que, de encontrarse con alguna de ellas, de casualidad, no tendría ningún inconveniente en saludarlas, sin embargo, prefiere mantenerse al margen. “Si las veo, yo soy educada, ‘hola, ¿cómo estás?’, lo cortés no quita lo valiente”, señaló.

Declaraciones

Existe una entrevista, en la que las cuatro actrices —junto con Yolanda Ventura e Itatí Cantoral— visitan el programa de Rebecca de Alba, quien las cuestiona acerca del final de la telenovela y los planes que tendrán en lo sucesivo.

Cuando Emma Laura confiesa que, en pocos meses, estaba por debutar como conductora de televisión, Kate le dio una palmada en los hombros, interrogándola sobre por qué no le había contado de su nuevo proyecto.

Eso produjo que Rebecca les preguntara si fuera de los sets de grabación sostenían una amistad. Fue entonces que Kate afirmó que había unión, aunque aclaró que solo entre ella, Tiaré y Emma Laura, excluyendo a Cecilia, quien lucía visiblemente incómoda y cabizbaja. “Nos llevamos muy bien, pero las que más nos llevamos somos nosotras tres, fuerte”, precisó. Y Scanda complementó: “Así, brothers”.

Tijerina dijo al matutino que no tenía planes de volver a la pantalla chica, a menos de que le propusieran un personaje que le pareciera interesante. “Depende de cuál novela, si es un papel bonito”, declaró.