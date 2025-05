Tildan a Eiza González de malagradecida

Una sonrisa breve y una mirada distante. Eiza González fue captada en lo que pareció ser un momento incómodo mientras paseaba por Miami. Algunos de sus seguidores intentaron acercarse para saludarla o tomarse una foto, pero la reacción de la actriz no fue del todo bien recibida.

El encuentro, registrado en video y compartido en Tiktok, generó una ola de comentarios en redes sociales, donde su actitud fue calificada por algunos como fría y descortés.

En el clip se ve a Eiza saliendo de un restaurante, luciendo una minifalda y un top negro que combinaban con unas botas altas del mismo tono. Llevaba el cabello recogido en una coleta suelta y caminaba por la calle cuando su presencia llamó la atención de paparazzis y curiosos.

El primer fan que se le acercó emocionado recibió apenas una media sonrisa mientras ella miraba fijamente la cámara del celular. Siguió su camino, aunque unos metros más adelante fue interceptada por otro hombre, con quien posó brevemente. En el video se aprecia que le dice algo al oído antes de apresurarse a subir a su auto.

La actitud no tardó en dividir opiniones. Mientras algunos usuarios la tildaron de “malagradecida” y recordaron su pasado en la televisión mexicana. “Se le olvida que fue ‘Lola, érase una vez’”. “Qué pena por el primer chico, qué tipa tan nefasta”. “Con esas caras, mejor ni saluda”. “Demasiada crema para sus tacos”, fueron algunas de las reacciones.

Pero otros la defendieron argumentando que tiene derecho a no estar siempre disponible. “Eiza, ganando como siempre, se ve increíble y hasta yo me comportaría igual”. “No cobró por las fotos, ¿de qué se quejan?”. “Los artistas también tienen derecho a privacidad, no siempre están de humor”, fueron algunos de los comentarios de apoyo.

La actriz inició su carrera en las telenovelas juveniles como protagonista de Lola, érase una vez, y más adelante participó en Amores verdaderos. Su salto a Hollywood marcó un antes y un después en su trayectoria, con papeles en películas como Ambulance, Guerra sin reglas y Descuida, yo te cuido, además de haber compartido créditos con estrellas como Natalie Portman y Henry Cavill.