Tim Trench presenta nueva música

Mediante un concierto que se celebrará en el Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas se dará a conocer el nuevo álbum del músico y antropólogo inglés Tim Trench, quien radica en México.

La actividad, programada para el próximo 27 de junio, permitirá conocer las canciones que integran el material discográfico titulado In the lining of our dreams.

Invitación

A través de un comunicado adelantaron que, para este concierto, Trench estará acompañado de su banda: Julio Flores en la guitarra, Pablo Cisneros en la batería y Raúl Perales en el bajo, para interpretar temas del mencionado disco, que explora la frontera entre la memoria y el presente, el sueño y la vigilia —esa sensación, dice el concepto del álbum, de haber estado en un lugar antes, aunque sea la primera vez—.

Grabado y mezclado por el propio Trench, con masterización de Hans Mues en The Freak Room (Ciudad de México), In the lining of our dreams combina la formación clásica del músico en violín, guitarra y piano con años de exploración autodidacta, dando como resultado un sonido que camina en bucle: atmosférico, íntimo, construido desde la convivencia con amigos y colaboradores antes que desde la ambición de mercado. El arte de este álbum corrió a cargo de la artista visual Laia Juez.

“Hay discos que, más que entenderse, se reconocen, se recuerdan, aunque los escuchemos por primera vez. Este es uno de esos y nos parece formidable que la ciudad que lo vio nacer sea la primera en escucharlo completo”, apuntó Tequio Creación Colectiva, agencia que se encarga de la difusión del proyecto.