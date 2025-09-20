Tim y Mónica rompen su relación

La historia de amor de Tim Burton (Burbank, 67 años) y Monica Bellucci (Città di Castello, 60 años) ha llegado a su fin. Así se han encargado de confirmarlo los propios protagonistas con un comunicado conjunto enviado este la agencia de noticias francesa AFP: “Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse”. Un escrito escueto y que es un reflejo de lo que ha sido su relación de casi tres años: discreta y sin conocerse demasiados detalles de su vida privada.

Sus apariciones públicas han sido escasas, pero muy comentadas. La última vez que se dejaron ver ante las cámaras fue el pasado mes de julio, coincidiendo con su participación en el festival de cine de Giffoni, en Italia. En aquella cita posaron juntos, sonrientes y de la mano. En junio también posaron ante los fotógrafos demostrando su complicidad. Nada hacía presagiar que su relación se fuese a terminar pocos meses después.

En 2006 Burton y Bellucci se conocieron, aunque de manera fugaz, en la escalinata del Palais des Festivals de Cannes. Unos 16 años después, en octubre de 2022, el director de cine y la actriz se encontraron de nuevo. En aquella ocasión, coincidieron en el Festival Lumière de Lyon. Ella fue la encargada de entregarle un galardón que reconocía toda una trayectoria cinematográfica. Pero no fue hasta principios de 2023 cuando comenzaron a sonar los rumores de una posible relación entre ellos. Fue la revista Paris Match, en exclusiva, quien les sorprendió paseando del brazo por las calles de París.

Precisamente, la última película protagonizada por la actriz italiana fue la secuela de Bitelchús, la conocida cinta de Burton —que arrasó en 1988 y se convirtió en obra de culto— y que el director estrenó en 2024. En Beetlejuice, Beetlejuice Bellucci interpreta a Delores, la exesposa del protagonista y villana de la historia. Fue durante la producción de este largo cuando intérprete y director se convirtieron en pareja sentimental: “Es un cineasta capaz de crear situaciones fantásticas, divertidas, terroríficas”, dijo ella durante la presentación de la cinta en la edición 81ª del festival de Venecia.