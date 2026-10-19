Timbiriche expone los excesos

Se estrenó el capítulo 3 de la serie Timbiriche, en esta ocasión no solo la polémica relación de Sasha y Luis no es de lo único que se habla, también hay mucha fiesta, romances y la llegada de un nuevo integrante que viene a revolucionar a la agrupación.

En esta nueva entrega se muestra a los integrantes viviendo su transición de adolescentes a jóvenes estrella: justo cuando promocionaban su sexto álbum Timbiriche Rock Show (1985), el primero en el cual ya no eran presentados como grupo infantil.

Nuevo integrante

En este momento también los chicos le dan la bienvenida a Edu, el cantante que llega a reemplazar a Benny, y que es un viejo amor de Mariana, a quien le fastidia su actitud arrogante y sus intentos por acercarse a ella.

A punto de arrancar una gira por todo el país al lado de Timbiriche, Sasha debe separarse de Luis, con quien ya tiene una relación amorosa en forma; la cual queda al descubierto ante los sus padres gracias a un comentario de Héctor Ferrel, así que deciden que Sasha deje la agrupación y viaje a Boston a continuar sus estudios. “Yo lo dejé entrar a mí casa, lo dejé solo con mi niña”, es la frase con la cual se recrimina la madre de Sasha, el haber acercado a su hija con el productor, quien es 25 años mayor y ella aún una menor de edad.

Siendo unos jóvenes con fama, dinero y que no se les negaba nada, Paulina, Mariana, Sasha, Alix, Diego, Erik y Edu, caen en el descontrol, la indisciplina, las fiestas con cigarro y alcohol incluidos, además del sexo con groupies; a pesar de tener a una manager experimentada como Elena Galindo, quien es despedida cuando los chicos queman un piso completo de un hotel, y Ferrel les impone un nuevo manager.

Estando ya en Boston Sasha se reencuentra con un viejo conocido, Benny, quien al verla de inmediato se funde en un abrazo con ella, mientras la deja llorar, dejando abierta la posibilidad de una reconciliación.