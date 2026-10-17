Timbiriche expone temas normalizados

La serie Timbiriche no busca faltar el respeto a los integrantes originales y menos sustituirlos, pero sí busca, al tocar temas sensibles que ocurrieron alrededor de ellos, generar reflexiones.

Eso dice Jesusa Ochoa, quien interpreta a Alix Bauer, la integrante que de niña era la más “llenita” y que por ello fue blanco de críticas del público. La producción que hoy estrena su tercer capítulo también toca el caso del presunto abuso de Luis de Llano a Sasha, quien era entonces una adolescente. “Justo toca temas sensibles que en ese momento estaban normalizados como hablar de cuerpos ajenos, el abuso de poder, las competencias innecesarias que no están bien. Es importante aprender de los errores y poner el ojo en ese tipo de situaciones”, dice.

En el caso de Alix, dice Jesusa, es un personaje que buscaba tener una vida fuera del escenario. “Eso era importante para ella. De hecho, ya se vio (en los episodios estrenados) que conoce a alguien aparte del medio, entonces es llevar ese contraste, de cómo una adolescente de 14, 15 años, cuando el mundo estaba loco por el fenómeno Timbiriche, buscaba otra cosa”, añade.

Afinados

A Jesusa se le verá además interpretar varias canciones que fueron éxitos del grupo, entre estas “Mírame”. “No somos cantantes, pero sí estamos afinados”, bromea. “Grabamos la serie durante tres meses en Uruguay y era bonito ver que allá muchos chavos comenzaron a cantar las canciones cuando no los conocían tanto”.

La hija del actor Jesús Ochoa entró al proyecto por insistencia de Alberto Guerra, productor ejecutivo y quien también actúa interpretando a un magnate del entretenimiento. En un inicio la joven había dicho que no podía asistir a una audición por cuestiones de agenda. Pero Alberto, con quien estaba trabajando en la serie Me late que sí, le pidió que fuera porque la veía como uno de los personajes.

“Regresé a decir, perdón, sí lo hago. Para crear a mi Alix fue basándonos en el guión y, sí, con una investigación enorme, de ver conciertos, entrevistas, y sí conocí a gente cercana a ella. Era ver cómo vivieron todo y poder filtrar un poco todo”, detalla.