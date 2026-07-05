Timbiriche tendrá serie

Antes de que llegue a la pantalla, la esperada serie de Timbiriche ya comenzó a generar expectativa. La plataforma Vix reveló las primeras imágenes oficiales de la producción inspirada en la historia de una de las agrupaciones más importantes del pop en español, además de confirmar a un elenco encabezado por reconocidos actores y jóvenes promesas que darán vida a esta historia.

De acuerdo con el comunicado oficial, la producción recorrerá los orígenes, la evolución y el ascenso de la agrupación, mostrando los sueños, retos, triunfos y conflictos que enfrentaron los jóvenes artistas que formaron parte del proyecto.

Entre los actores que aparecen en este primer adelanto destacan Osvaldo Benavides, Alberto Guerra, Macarena García, Jesusa Ochoa, Iker Solano, Sebastián Poza, Luis de la Rosa, Michelle Pellicer y Sol Wainer.

¿De que tratará la serie?

Dirigida por Humberto Hinojosa, narrará los sueños, los desafíos, los triunfos y los conflictos que enfrentaron los jóvenes integrantes de un proyecto infantil que, con el paso de los años, terminó convirtiéndose en un referente de la música en español.

La producción está inspirada en hechos reales, hasta el momento no se ha confirmado la participación directa de los exintegrantes de Timbiriche en el desarrollo de la serie.

Lo que sí es un hecho es que buscará retratar la evolución del grupo desde sus primeros años hasta su consolidación como uno de los mayores exponentes del pop latino. Hasta la fecha, no se ha revelado la fecha de estreno en la plataforma de streaming Vix.