Timothée Chalamet, cerca del Óscar

Nacido el 27 de diciembre de 1995 en la ciudad de Nueva York, Nueva York, EE. UU., es un actor estadounidense conocido por sus sensibles interpretaciones de personajes complejos en películas independientes y éxitos de taquilla y por su ingenioso humor en comedias de conjunto.

Chalamet creció en Manhattan, en un apartamento que compartía con su madre, exbailarina de Broadway y actriz; su padre, nacido en Francia y quien trabajaba en publicaciones para Unicef; y su hermana mayor, Pauline, bailarina de ballet y actriz. Vivían en el mismo edificio que su abuela materna, quien también había sido bailarina de Broadway. Creció hablando francés con fluidez y pasaba los veranos fuera de Lyon, Francia.

El inicio

Chalamet comenzó a actuar a temprana edad, apareciendo en comerciales y obras de teatro. Al igual que su madre y su hermana, asistió a la Escuela Secundaria de Música, Arte y Artes Escénicas Fiorello H. La Guardia de Nueva York. Durante este tiempo, consiguió papeles menores en televisión y debutó en el Off-Broadway con The Talls en 2011.

En 2012, tuvo papeles recurrentes en la serie Royal pains. Después de graduarse de la escuela secundaria en 2013, Chalamet se unió al elenco de la película de Christopher Nolan Interstellar, en 2014, interpretando la versión joven del personaje de Casey Affleck.

Posteriormente, se matriculó en la Universidad de Columbia, y luego en la Universidad de Nueva York, pero finalmente la abandonó para dedicarse a la actuación. Chalamet consiguió varios papeles en largometrajes, incluyendo Los diarios de Adderall en 2015 y La señorita Stevens en 2016.

El proyecto que lo catapultó

El gran avance de Chalamet llegó en 2017 cuando protagonizó la película de Luca Guadagnino Llámame por tu nombre, una adaptación de la novela de André Aciman de 2007 sobre el primer amor. Interpretó a Elio, un adolescente cosmopolita que vive en Italia durante la década de 1980 y se enamora de Oliver, el becario de verano de su padre arqueólogo.

La actuación de Chalamet cosechó excelentes críticas y legiones de fans. También se convirtió en el más joven en los últimos 80 años en recibir una nominación al Óscar a mejor actor. Rápidamente le siguieron una serie de películas, incluyendo Lady Bird de Greta Gerwig, Hostiles y Noches de verano calientes, todas estas en 2017.

Luego apareció junto a Steve Carell en Beautiful Boy 2018, un drama basado en un par de memorias de un padre y un hijo sobre la adicción a las drogas. Chalamet protagonizó la serie de Netflix El rey en 2019, y se reunió con Gerwig interpretando a Laurie en su adaptación de Mujercitas, el mismo año.

La década del 2020 y su éxito

En 2021, Chalamet se unió al elenco de la película de Wes Anderson La crónica francesa, y No mires arriba de Adam McKay. Ese mismo año fue Paul Atreides, junto a Zendaya, en Dune, la epopeya de ciencia ficción de Frank Herbert. La actuación de Chalamet en el rol principal de una película de gran presupuesto recibió críticas mayoritariamente positivas. Repitió el papel en Dune: parte dos, en 2024. En 2022, volvió a colaborar con Luca Guadagnino, director de Llámame por tu nombre, en la película Bones and all.

Después, recurrió a papeles que demostraron sus habilidades musicales. En 2023 interpretó al joven Willy Wonka en el musical Wonka, basado en el personaje de Roald Dahl. Al año siguiente, encarnó al cantautor Bob Dylan en la película biográfica A complete unknown, que retrata el ascenso de Dylan como una sensación de la música folk y culmina con su controvertida actuación electrizante en el Newport Folk Festival de 1965.

Chalamet había sido elegido para el papel en 2020 y aprovechó los retrasos en la producción relacionados con la pandemia de covid-19 para dedicar años a elaborar su interpretación del legendario artista. La crítica y el público elogiaron su actuación, que incluyó tocar la guitarra y cantar en vivo frente a la cámara en lugar de sobregrabar posteriormente, y recibió nominaciones a mejor actor en los Globos de Oro y el Óscar.

Su siguiente actuación, en la película dirigida por Josh Safdie, Marty Supreme, en 2025, es la de un novato jugador de tenis de mesa de Nueva York que aspiraba a triunfar. Recientemente, Chalamet ganó un Globo de Oro por su actuación, y recibió una nominación al Óscar la tercera en lo que va de su carrera, y muchos expertos lo señalan como el favorito para ganar.