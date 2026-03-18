Timothée y la maldición Kardashian

La llamada “maldición de las Kardashian” se volvió tendencia en redes tras la derrota de Timothée Chalamet en la ceremonia del Óscar, luego de ser uno de los favoritos de la temporada gracias a su actuación en Marty Supreme.

Tras el resultado, internautas retomaron la teoría que asegura que los hombres que mantienen relaciones con integrantes del clan Kardashian-Jenner atraviesan momentos complicados en su carrera.

En este caso, muchos apuntaron al romance de Chalamet con Kylie Jenner. Para algunos seguidores, la imagen pública del histrión ha cambiado en meses recientes, pasando de ser considerado un actor alternativo a formar parte del circuito mediático de celebridades y eventos de alta moda.

Figuras como Kanye West, ex de Kim; Lamar Odom, ex de Khloé, y Bad Bunny, ex de Kylie Jenner, también han sido señaladas como supuestas “víctimas” de esta leyenda, pues durante sus relaciones con ellas su carrera se estancó.