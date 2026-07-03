Timothée y Selena protagonizan filme

El estudio detrás de la exitosa franquicia Mi villano favorito apuesta por una historia original de romance y ciencia ficción. Illumination reveló el primer vistazo de Not alone, su nueva película animada que llegará a los cines el 16 de abril de 2027. Tras varios años enfocado en franquicias como Minions y Super Mario Bros.: la película.

El tráiler presenta a Joe, un mecánico de cohetes introvertido que lleva una vida tranquila y solitaria. El personaje es interpretado por Timothée Chalamet, quien debuta como protagonista en una cinta animada tras consolidarse como una de las figuras más importantes de Hollywood.

A su lado estará Selena Gomez, quien presta su voz a Fran, una brillante astrobotánica que desarrolla el primer cohete propulsado por plantas. Ambos unen fuerzas para preparar el lanzamiento de la innovadora nave y, aunque entre ellos surge una conexión inmediata, ninguno parece ser muy hábil cuando se trata del amor.

Giro de tuerca

Todo cambia cuando Dunk, Welly y Shirm, tres pequeños extraterrestres, llegan a esconderse en la casa de Joe mientras huyen del oficial espacial Zandro. Al descubrir el proyecto de Fran, los visitantes creen que el cohete podría ser la oportunidad perfecta para regresar a su planeta, lo que desata una aventura llena de momentos divertidos y entrañables.

Las voces de los alienígenas estarán a cargo de los actores británicos Rob Brydon, Diane Morgan y Jamie Demetriou, mientras que Brett Goldstein, conocido por Ted Lasso, interpretará al torpe oficial Zandro. El elenco también contará con la participación de Allison Janney y Lamorne Morris.

La película está dirigida por Eric Guillon, quien codirigió Gru 3: mi villano favorito, junto con Claire Dodgson y Jonathan Del Val, creativos que han trabajado en títulos como Minions: nace un villano, La vida secreta de tus mascotas 2 y El Lórax.