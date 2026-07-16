Para los hombres, una cartera es un accesorio indispensable, pues no solo es funcional y ayuda a transportar dinero, tarjetas o algún que otro papel importante, sino que también complementa un estilo junto al look con el que quieren ser percibidos.

¿Conoces cuántos tipos de carteras para hombre existen? Siendo uno de los elementos más relevantes para el día a día, además de ser reconocido como uno de los regalos más comunes en fechas especiales, portar con una cartera para hombre elegante no tiene solo que ver con la persona que la traerá constantemente, sino con aquella que lo elige para dar una como regalo.

Modelo monedero

Las monedas aún siguen siendo funcionales y para aquellos a los que les guste cargar un poco de cambio, este modelo es para ellos, debido a que pueden cargar un gran peso y están hechas de un material altamente resistente.

Modelo bifold

Modelo que se abre como si fuera un libro, tiene la capacidad de guardar documentos, billetes e incluso monedas. Por su práctico tamaño son muy fáciles de transportar y son perfectas para guardarse en el pantalón o en el bolsillo de la camisa sin lucir demasiado abultada.

Modelo tarjetero

Para aquellos que gustan de llevar sus plásticos a todos lados, este tipo de carteras suelen ser largas debido a su gran capacidad y varios compartimentos, pero caben perfectamente en un saco o en un blazer.

Modelo largo

Aunque este modelo se relaciona principalmente como un accesorio femenino, existen billeteras largas para hombre con mucho estilo y personalidad, las cuales son perfectas para aquellos que suelen viajar mucho, debido a que les permite guardar todo tipo de recuerdos, papeles, boletos, pasaporte y más.

Modelo trifold

También conocida por su forma de tres cuerpos, este modelo es como un tríptico y es uno de los más espaciosos que existen. Es muy útil para hombres que suelen cargar con varias tarjetas bancarias o credenciales de identidad, pues su forma permite llevarse cómodamente en el pantalón.

Estas son recomendables para aquellos que trabajan en oficinas o tienen reuniones de negocios constantes, pues también son excelentes para guardar notas o tarjetas corporativas.

Diversidad

Primero que nada, hay que mencionar que lo fundamental de toda cartera es su practicidad y es por eso que la elección del modelo correcto puede reducir o ampliar tus posibilidades de guardar cosas.

Existen distintos tipos de billeteras para hombre, pues no solo se reducen a las 5 mencionadas, sino que casi se multiplican cuando integras elementos como el color, tamaño, textura y material.

RECOMENDACIÓN

Una cartera puede ser una forma de darle estilo a un conjunto, asimismo como una representación del amor de un ser querido, así ¡asegúrate de elegir el modelo correcto!

MATERIALES

Los cueros europeos o pieles oscuras suelen ser opciones elegantes para el día a día, mientras que la lona o materiales sintéticos son más deportivos y resistentes al uso rudo.