Tito Double P trae la fiesta

La fiesta continúa para el exponente de los corridos tumbados Tito Double P, quien luego de hacer una gira de 27 conciertos en Estados Unidos, ahora alargará la fiesta en territorio mexicano.

Fue el pasado fin de semana que el primo de Peso Pluma trajo a la capital mexicana ¡Ay Mamá! Tour, y continuará con 18 presentaciones aseguradas, más las que se sumen a lo largo de la República Mexicana.

El vocalista, oriundo de Tepic, Nayarit, conocido por éxitos como "Tattoo", "Dos días" y "Nadie", junto con su álbum debut Incómodo, que alcanzó la cima de la lista Top Latin Albums de Billboard, prometió en este arranque de su gira "actuaciones electrizantes".

Quienes gustan del show han mencionado que al intérprete se le ve "audaz y con una revolucionaria interpretación, este es el Tito de la música mexicana". Así, después de sus dos fechas en el Palacio de los Deportes, llegará a Veracruz, Puebla, Oaxaca, Yucatán, Coahuila, Guadalajara, Guanajuato, San Luis Potosí, Aguascalientes, Monterrey, Toluca y Tijuana, por mencionar algunos puntos.

Tito Double P cofundó Double P Records junto con su primo Peso Pluma, además, recibió un premio Billboard.