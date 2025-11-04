Tito Fuentes toma con humor su muerte

El músico Tito Fuentes, el miércoles 29 de octubre, compartió una publicación en la que se reportaba su presunta muerte. El guitarrista de Molotov tomó con humor el trascendido, afirmando que, por Halloween, se había disfrazado de sí mismo, pero en su versión zombi.

Desde que el famoso dio a conocer los efectos colaterales que tuvo en su salud, el consumo de sustancias y la ejecución de prácticas insanas, han sido más los mensajes de aliento y las muestras de cariño de sus fans, que lo han apoyado, sin importar que, su decisión de priorizar su vida personal supusiera una pausa en su quehacer en Molotov. Sin embargo, también ha habido quienes han abusado del hecho de que Tito hablara tan abiertamente de situación para desinformar respecto a su estado.

Esto sucedió la semana pasada cuando la cuenta de X @PandadelAmor20 escribió la supuesta noticia de su deceso, solo un par de horas antes de que el propio Tito posteara la gran emoción que la causaba volver al escenario para tocar, de nueva cuenta, con la banda, durante el concierto que ofrecieron en el Palacio de los Deportes por su trigésimo aniversario.

Despreocupado, como suele ser, Fuentes escribió a sus fans que, si se encontraban con él en futuros días, se trataría probablemente de su versión zombi. “Si me ven por ahí, mi disfraz es de ‘dead man walking’”, dijo.

A pocas horas del concierto de Molotov, la misma cuenta, que comparte noticias extraoficiales de otros temas, publicó una fotografía en la que, aparentemente, incendiaba los álbumes y otras pertenencias relacionadas con la banda, afirmando que, pese a que era un auténtico fan, reprobaba el pronunciamiento de Miky Huidobro y Paco Ayala relacionada con el gobierno actual.