Uno de los principales atractivos de Tlalpujahua es el primer Museo de la Esfera en México, inaugurado en las instalaciones de la Villa de Santa Claus. Ese acervo concentra gran parte de la historia, que data de 1960, de cuando por primera vez en México se ejerció el arte de elaborar esferas navideñas con técnica artesanal.

María Elena Ruiz Villagrán y su esposo, Joaquín Muñoz Orta, fueron los primeros en traer al país la esfera artesanal y en enseñar su técnica de elaboración a los habitantes de su tierra natal, Tlalpujahua. Primero se dieron a conocer en San Antonio, Texas, y después se extendieron hasta Nueva York y gran parte de Estados Unidos, que era el país donde más les compraban estos adornos.

La esposa de don Joaquín Muñoz destaca que a la gente le gustaban tanto las piezas únicas en su estilo que crecieron al grado de que la fábrica llegó a tener alrededor de mil 200 obreros. “Y pues así duramos varios años trabajando, muchísima gente empezó de cero; fueron unos trabajadores excepcionales y tenían mucha habilidad; se enseñaron pronto”, indicó.

En la cúspide, las esferas de la familia Muñoz Ruiz adornaron la Capilla Sixtina en la Santa Sede, el árbol principal de El Vaticano y uno más particular de su Santidad Benedicto XVI, sin dejar a un lado la Casa Blanca en Washington. “Después vino una temporada mala: la crisis económica y los chinos; obviamente no pudimos con los chinos, empezaron a abaratar muchísimo el mercado y francamente no pudimos”, lamenta.

Pese a ello, sostiene, no claudicaron y, aunque en menor escala, no dejaron de trabajar. Ahora, mantienen el mercado nacional y piensan en volver a exportar pronto. Hoy, reitera, gracias a ese esfuerzo, hay más de 400 talleres de esferas artesanales y de otras decoraciones navideñas en Tlalpujahua, de los que dependen cerca de mil 500 familias.

José Luis Muñoz Ruiz, uno de los hijos de ese matrimonio, destacó que el museo es un reconocimiento para sus padres y para todos los artesanos que continuaron ese oficio, “por el gran trabajo que hacen”. En vitrinas se exhibe la evolución que han tenido las esferas y otros adornos, desde la fábrica Adornos Navideños hasta las actuales creaciones y colores, de tendencia mundial.