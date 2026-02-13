Tocarán piezas clave del Romanticismo

La Secretaría de Cultura del gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal), a través de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, presentarán durante febrero a Solistas Ensamble de Bellas Artes con un programa dedicado a cinco grandes representantes del Romanticismo musical europeo, movimiento artístico que en el siglo XIX enalteció las emociones y la identidad nacional.

Serán dos presentaciones tituladas Sacro y Profano “Música vocal del Primer Romanticismo”. Canciones sacras y profanas de Mendelssohn, Schubert, Schumann y Brahms y otros, a realizarse el viernes 13 de febrero, a las 18 horas, en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la UAM, y el domingo 15, en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec, a las 12:30 horas. La entrada es libre, con cupo limitado.

En el programa, el público podrá apreciar tanto los ideales que compartieron Mendelssohn, Beethoven, Schubert, Schumann y Brahms como los rasgos personales que hacen única la música de cada uno, en obras llenas de belleza melódica y riqueza armónica.

Interpretaciones

El concierto incluirá dos estrenos por parte del ensamble: selecciones del “Stabat Mater, D. 175 (Deutsches Stabat Mater)”, de Franz Schubert, que aborda el sufrimiento de María durante la crucifixión de Jesús con sobriedad y humanidad; así como selecciones del “Requiem für Mignon”, de Robert Schumann, inspiradas en la obra del escritor Wolfgang von Goethe, donde la música revela una profunda dimensión espiritual y poética.

El programa abrirá con “Duetos, Op. 63”, de Félix Mendelssohn, pieza en la que la sutileza del piano dialoga de manera equilibrada con la expresividad de las voces. Asimismo, el público podrá escuchar “Von ewiger Liebe, Op. 43”, de Johannes Brahms, una de sus melodías más conmovedoras, que retrata la fuerza del amor frente a la adversidad. También se interpretará “Adelaide, Op. 46”, de Ludwig van Beethoven, obra que habla de un amor triunfal y muestra el puente del compositor entre Clasicismo y Romanticismo. Con respecto a estas presentaciones, Grace Echauri, mezzosoprano de Solistas Ensamble, comentó que “si algo define a esta agrupación es su versatilidad; cada integrante logra imprimir su personalidad al momento de interpretar”.

Por su parte, Gustavo Cuautli, tenor del ensamble, considera que “somos intermediarios entre la pluma de compositor y el oído del auditorio”.