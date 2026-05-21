Escrito por Rose Bunting, publicado en 2023 y diseñado especialmente para niños de 0 a 3 años. La obra está estructurada como una carta de amor incondicional de una madre o cuidador hacia su bebé. A lo largo de sus páginas, el texto describe de forma poética y dulce lo que el pequeño significa para la familia. Se utilizan metáforas de la naturaleza, comparando al bebé con elementos como un copo de nieve, un rayo de sol o una brisa de verano, resaltando lo valiosa que es su presencia.

Un libro perfecto para compartir durante la mágica hora del cuento. Esta obra va más allá de las palabras; es una experiencia emocional que transforma la lectura en un abrazo lleno de amor y conexión familiar. Cada página invita a fortalecer los lazos afectivos entre padres e hijos, creando recuerdos tiernos y momentos de cercanía que durarán para siempre.

Todo el amor del mundo no solo entretiene, sino que estimula el lenguaje, la comprensión y la curiosidad natural de los más pequeños.