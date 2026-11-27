Diversas organizaciones, compañías y municipios participarán hoy en el Desfile de las Culturas El Mequé, a partir de las 4 de la tarde. Bajo el lema “Celebremos lo que somos”, el evento cultural consistirá en un festejo lleno de música, tradición y diversión para toda la familia.

Los organizadores invitaron al público en general a ser parte de esta magna fiesta, cuyo recorrido iniciará desde el parque central hasta el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez.

Invitados especiales

Para este desfile se contará con la participación de diversos municipios, entre estos Ocozocoautla, que hará el recorrido para dar a conocer su riqueza cultural. “Nuestro emblemático Carnaval Zoque Coiteco llenará de color, música, danza y tradición las calles de la capital chiapaneca, compartiendo la grandeza de nuestras raíces y el legado cultural que nos distingue”, adelantaron.

A la fiesta se unirá Cencalli Danza Folklórica, grupo que llegará a esta celebración representando al Pueblo Mágico de Comitán. “Es un honor compartir el orgullo y la responsabilidad de mantener vivas nuestras tradiciones a través de cada paso, cada música, cada vestuario y cada sonrisa”, externaron.

Asimismo, el Ayuntamiento de Jitotol confirmó su asistencia: “Desde las raíces ancestrales de nuestro Carnaval Zoque, pasando por las emblemáticas Viejas Culonas, hasta la creatividad y el colorido de nuestros trajes de fantasía, mostraremos con orgullo la riqueza cultural que nos distingue como jitotoltecos”.

Objetivo

Cabe señalar que el Desfile de las Culturas es un recorrido festivo que cuenta con delegaciones de distintos municipios de Chiapas, las cuales asisten para mostrar su identidad, su música, sus danzas, sus trajes típicos, entre otras expresiones.

El evento es impulsado por el gobierno de Chiapas y la Secretaría de Turismo como un encuentro que tiene la finalidad de reunir contingentes y tradiciones de distintas regiones del estado.

Para la primera edición, celebrada el 15 de noviembre de 2025, llegaron contingentes de 34 municipios con carros alegóricos, música y danzas tradicionales