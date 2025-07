Todo sobre la alimentación escolar

La alimentación de los niños en edad escolar tiene que ser equilibrada y responder a las necesidades nutricionales de cada edad. Para ello, tanto lo que consumen en la escuela como las comidas en casa deben seguir ciertas pautas.

Comer cinco veces al día

Las cinco comidas del día son desayuno, desayuno de media mañana, comida, merienda y cena. Además de la comida, es necesario comer 4 veces más al día. Estas comidas deben complementar la alimentación y nutrición para que la dieta sea completa y variada.

Desayunar

El desayuno antes de salir de casa es básico en la alimentación para escolares. Un desayuno completo debe contener fruta entera, cereales o derivados como el pan, y leche o un yogur. Estos tres grupos de alimentos proporcionan los nutrientes necesarios para encarar el día. Hay que tener en cuenta que el desayuno debe aportar entre el 20 y 25 % de la energía total del día.

La cena tiene que completar la comida

Tanto si el niño come en casa como en el colegio, la cena debe complementar la comida. Por ejemplo, si la comida incluye un primer plato de ensalada de pasta o arroz o legumbres y carne o pescado, la cena podría consistir en verduras y tortilla de huevo.

Una de las medidas que se aplican sobre nutrición y alimentación en el ámbito escolar es enviar la información del menú mensual a las familias junto con recomendaciones nutricionales sobre la cena.

Comer a media mañana

Los escolares hacen un segundo desayuno a media mañana, a la hora del patio o recreo. Esta segunda comida representa un 10 % de la energía total, por tanto es más pequeña que las otras comidas.

Es recomendable que, en este caso, el niño lleve de casa una pieza de fruta o un pequeño bocadillo. En algunas escuelas existen proyectos de alimentación y nutrición escolar que incentivan el consumo de fruta entera.

Incluir frutas, verduras, cereales integrales y legumbres

Los alimentos de origen vegetal tienen que ser la base de una alimentación escolar saludable. Los menús suelen ofrecer fruta de postre entre 4 y 5 veces a la semana, 3 o 4 guarniciones de verdura o ensalada y varias raciones de legumbres y verduras cocinadas.

En casa es muy útil el Nutriplato que ayuda a que los niños vean las proporciones adecuadas de los grupos de alimentos que deben formar parte de la comida y la cena. También es importante utilizar diferentes técnicas de cocción para hacer atractivas las verduras a los más pequeños.

Comer en familia

Es una de nuestras mayores recomendaciones nutricionales para escolares. Para adquirir buenos hábitos alimentarios es básico compartir las comidas en familia, siempre que sea posible. Los niños se acostumbran a comer como los adultos, con todo tipo de recetas, no solo las más infantiles.

Se puede aprovechar para poner un plato de ensalada o verduras para compartir en el centro. Es un buen ejemplo para los niños ver a los padres comiendo ensalada de forma natural y habitual. Poco a poco van a coger el hábito. Los requerimientos nutricionales en escolares son especiales, ya que los niños crecen, se desarrollan y tienen que tener suficiente energía para estudiar y estar activos físicamente.

En esta etapa tan importante de la vida, los programas de nutrición escolar fijan unas bases para un estilo de vida saludable que a menudo influyen en las familias. Por eso es tan importante prestar atención a su alimentación también desde casa, complementar el trabajo de la escuela y apostar por una educación para la salud y nutrición escolar.

Comer más pescado y legumbres que carne

La alimentación escolar es característica porque el aporte de proteínas debe ser importante. Las proteínas son las responsables de "construir" tejidos y órganos, y por tanto imprescindibles en la etapa de crecimiento. Pero dentro del aporte necesario de proteína, es preferible potenciar el consumo de legumbres y pescado y reducir el consumo de carne, priorizando siempre las carnes blancas y magras como pollo, pavo y conejo.

Cuidar las raciones

Uno de los temas importantes en la nutrición escolar es determinar cómo deben ser las raciones para los más pequeños. En general, los niños comen más cantidad de la que es recomendable según su edad.

El aumento del sobrepeso y la obesidad en la población infantil tiene múltiples factores, entre ellos el sedentarismo y la ingesta de raciones demasiado grandes. Es recomendable servir en platos pequeños y repetir del primer plato de verduras u hortalizas o de fruta si hay más hambre.

No ofrecer alimentos alternativos

Es bastante habitual que los niños rechacen alimentos como las verduras y el pescado. Estos alimentos son fundamentales en la salud y nutrición escolar ya que aportan vitaminas, minerales y proteínas de calidad.

Por eso, los menús que están pensados para una correcta nutrición en niños escolares incluyen estos alimentos y son una buena manera que los niños prueben todo tipo de alimentos que en casa se resisten a probar.

Una vez en casa no hay que caer en preparar siempre las recetas que más gustan a los niños. Es más cómodo, pero no establece unos hábitos de alimentación saludable. Es mejor ir introduciendo los alimentos más difíciles preparados de formas originales, sin forzar, pero sin desistir.

No forzar al niño a comer

Solemos pedir a los niños que no dejen nada en el plato, pero esto no siempre es conveniente. Hace falta escuchar las señales de saciedad y no forzarlos si se sienten llenos. Para que esto sea así deben comer despacio y sin distracciones.

Los proyectos de nutrición escolar de los colegios van en esta línea; no es necesario siempre acabarse lo que hay en el plato, es preferible que el niño reconozca cuando está saciado. Este es uno de los factores para evitar el sobrepeso y la obesidad en el futuro.

Consumir lácteos

El calcio es uno de los nutrientes más importantes en la alimentación escolar. Uno de los alimentos que más calcio proporciona es la leche y sus derivados y también es uno de los alimentos preferidos de muchos niños. En la etapa escolar es recomendable tomar unos 500 ml al día de leche, que son aproximadamente 2 vasos.

Limitar la sal y el azúcar

Todas las guías de alimentación escolar incluyen una mención al azúcar, ya que el sabor dulce es uno de los que más aprecian los más pequeños. Las golosinas y los dulces forman parte de la tradición de las fiestas infantiles. Pero tanto en casa como en la escuela se pueden utilizar otros alimentos presentados de forma divertida como frutos secos, fruta cortada o bocadillitos.

En lo que se refiere a la sal, es mejor moderar su uso en la cocina para ir educando el paladar y que los niños aprecien los sabores auténticos de los alimentos.