El brillo de Shakira ha cautivado a famosos como Tom Cruise, el actor de 60 años no quita el dedo del renglón y parece que sus intentos para conquistar a la cantante siguen en pie, después de las declaraciones que dio recientemente, donde quedó claro que la admira como artista y como mujer.

Tom, quien de acuerdo con Page Six le mandó flores a Shakira tras convivir con ella en el Grand Prix de Miami, de la Fórmula 1, solo podrá esperar de la artista, por el momento, su amistad, pues de acuerdo a US Weekly ella solo estaría interesada en una amistad y no en un romance: “A Shakira no le interesa tener nada romántico con Tom. No quiere salir con él, ni con nadie más, porque está concentrada en sus hijos y en su carrera... Por ahora”.

Sin embargo, el ánimo de la artista por el piloto Lewis Hamilton parece ser más, pues han sido captados en varias ocasiones disfrutando del automovilismo y del surf, actividad que la intérprete de “Monotonía” ama.

En entrevista para el programa Despierta América, el actor de Mission: Impossible habló abiertamente de Shakira y de la relación amistosa que los une, así como de la admiración que siente por ella.

“Ella es muy talentosa. Ella y su familia son personas adorables. Siempre he admirado su trabajo... Es muy buena persona, es muy buena persona”, expresó Cruise con una sonrisa de oreja a oreja. La periodista Jessica Rodríguez le dijo a Tom que las caderas Shakira no mienten, como dice su canción “Hips don’t lie”, y él se mostró de acuerdo con el comentario y expresó: “No, sus caderas no mienten, no lo hacen”.

Cruise se encuentra en plena promoción en Londres de la nueva cinta de Mission: Imposible. La saga debutó en 1996 con un joven Tom Cruise y, 27 años después, se estrena el séptimo filme protagonizado por el enigmático actor, que afrontó en Italia uno de los rodajes más complicados de su carrera por la pandemia. “Siempre me fuerzo en ir más allá”, aseguró en su reciente visita a Roma.

Además, explicó que detrás de ese esfuerzo está siempre su objetivo de “hacer la mejor película para las audiencias”.