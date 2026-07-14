Tom Cruise luce irreconocible

Warner Bros. lanzó el primer tráiler de Digger (Cavador), la nueva cinta dirigida por el cineasta mexicano Alejandro G. Iñárritu, que marca su regreso al cine en inglés desde Revenant (El renacido) y reúne por primera vez al director con Tom Cruise.

El avance muestra al actor interpretando a Digger Rockwell, un poderoso multimillonario cuya empresa habría provocado un desastre ecológico capaz de desencadenar una crisis global. La película llegará a los cines el próximo 2 de octubre.

Lejos del héroe de acción al que el público está acostumbrado, Tom Cruise aparece con prótesis, sobrepeso, cabello canoso y un marcado acento sureño para dar vida a un personaje descrito como “el hombre más poderoso del mundo”, pero también como el principal responsable del caos que amenaza al planeta.

¿De qué trata Digger?

De acuerdo con la sinopsis oficial, Digger Rockwell inicia una frenética carrera para convencer al mundo de que puede convertirse en el salvador de la humanidad, mientras intenta contener las consecuencias del desastre ambiental que él mismo habría provocado.

El tráiler deja claro desde los primeros segundos el tono de la película. “Todo cambia. Un día eres un rey. Al siguiente, solo eres cenizas en una caja”, dice el personaje de Tom Cruise antes de que la historia escale hacia una crisis internacional.

Uno de los momentos centrales del avance ocurre cuando Digger minimiza el desplazamiento de un glaciar en Groenlandia, pese a que el fenómeno amenaza con tener consecuencias irreversibles. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, interpretado por John Goodman, le exige encontrar una solución para evitar una catástrofe mundial.

La propuesta mezcla humor negro, crítica política y desastre ambiental, una combinación que el propio Iñárritu ha descrito como “una comedia de proporciones catastróficas”. Además de Tom Cruise y John Goodman, Digger cuenta con un elenco integrado por Riz Ahmed, Sandra Hüller, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Emma D’Arcy y Sophie Wilde.