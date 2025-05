Tom Cruise se arriesga con inspiración

Una misión imposible era que Tom Cruise lograra llegar a Cannes temprano el día del estreno de su filme en La Croissette, pues mientras las galas en la Riviera francesa siguen su curso, el actor viaja por el mundo promocionando Misión imposible: sentencia final.

Pero, al igual que Tom en su papel de Ethan Hunt logra volar por los aires en motocicleta o escalar los edificios que tocan las nubes en la ficción, el histrión apareció por sorpresa en la charla del director Christopher McQuarrie en la Sala Debussy, horas antes de la alfombra roja de la cinta.

Entre McQuarrie y Cruise hay una gran complicidad. Juntos han llevado a cabo todas las locuras que se les han ocurrido a ambos en sus distintas “misiones”. La mayoría, confesaron, idea de Tom, incluyendo el truco más peligroso y arriesgado de este nuevo largometraje.

El director confesó que casi se les sale el corazón al pensar que esta vez sí habían perdido al actor estadounidense, lo peor es que todo surgió por compartirle algo que él pensó inofensivo. “Esa acrobacia imposible fue el resultado de mi tonta idea de enseñarle a Tom un video de Tiktok pensando que simplemente le haría gracia. De inmediato él me dijo que podía hacerlo, yo le dije que no, él me dijo que sí y luego nos pusimos a desarrollar todo ese proceso”, contó.

El director explicó que a menudo le preguntan si Tom le ha sugerido algo que él no quiera rodar o si se arrepiente de haberle sugerido otras cosas: “¿Habría rodado una secuencia como esta con alguien que no fuera Tom Cruise? En primer lugar, probablemente no tendría los recursos para producirla. En segundo, mi trabajo sería mucho más complicado porque tendría que ocultar que no es el actor el que hace esos trucos. Con esto dejó claro por qué Tom es invaluable. No hay nadie como él. Tom Cruise solo compite contra Tom Cruise”.

Tom fue cuestionado acerca de su fascinación por el peligro, pues mientras McQuarrie compartió que muchas veces se ha arrepentido de los riesgos, el actor aseguró que le motiva ponerse en esas situaciones. “Siempre he sentido que a la mayoría de las personas no les gusta lo desconocido. Es una emoción que incomoda, pero a mí no. Desde pequeño he querido experimentar, saber. Las personas pueden venir con millones de razones de por qué no arriesgarse, pero creo que es mejor decir que lo has intentado que sentarte a pensar qué hubiera pasado si hubieras tratado. Así es como me he sentido siempre en todo: en las escenas que hago, en la vida. Cuando estás haciendo películas, cuando actúas, solo sigue creando, no pidas permiso para hacerlo”, dijo provocando los aplausos.

Otro momento emotivo ocurrió cuando el realizador recordó cuando estuvo a punto de tirar la toalla como director hasta que Tom apareció en su vida buscando a un cineasta como él. Por su parte, Cruise calificó a su amigo como, “un ser humano excepcional que le hizo recobrar la fe en el cine”.

Cruise, quien apareció en la charla de Christopher McQuarrie justo 20 minutos antes de que terminara, compartió la admiración que siente por el cineasta.