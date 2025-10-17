Tom Cruise y Ana de Armas terminaron

Después de meses de rumores y apariciones públicas, Tom Cruise y Ana de Armas habrían decidido separarse, aparentemente porque ya no sentían “chispa”.

Una informante citado por The Sun aseguró que la pareja se dio cuenta de que su relación funcionaba mejor como amigos. “Aún disfrutan de la compañía del otro y ambos han actuado de manera muy madura. Pasaron buenos momentos juntos, pero su etapa como romance ha llegado a su fin. Ya no están saliendo”, dijo la fuente.

Hasta la fecha, ni la actriz de 37 años ni el actor de 63 han hecho declaraciones sobre la ruptura.

Primer acercamiento público

Cruise y Ana de Armas fueron vinculados por primera vez en febrero, tras una romántica cena en Londres y un paseo en helicóptero pilotado por el actor, con motivo del cumpleaños de ella, lo que desató los rumores de romance.

A lo largo de los meses, continuaron siendo vistos en diversas salidas. En mayo, De Armas declaró a Good morning America que su cercanía tenía fines principalmente laborales. “Es muy divertido. Definitivamente estamos trabajando en muchos proyectos con Doug Liman, Christopher McQuarrie y, por supuesto, Tom”, comentó, mostrando entusiasmo por las producciones venideras.

Posteriormente, en julio, las celebridades asistieron a un concierto de Oasis en el estadio Wembley de Londres, donde fueron captados bailando, y Cruise, según reportes, tomó la mano de Ana en un momento.

La evidencia más clara

La prueba de que su vínculo trascendía la amistad llegó a finales de ese mismos mes, cuando fueron vistos tomados de la mano en Vermont. Desde entonces, no se les ha vuelto a ver juntos. Cruise ha estado casado con Mimi Rogers, Nicole Kidman y Katie Holmes, mientras que la actriz cubana estuvo casada con el actor español Marc Clotet.

Además, De Armas ha tenido relaciones con personalidades como Ben Affleck y, antes de Cruise, Manuel Anido Cuesta, hijastro del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez.