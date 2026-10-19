Tom Hiddleston encuentra la humildad

Frente a la inmensidad del Himalaya, el actor Tom Hiddleston recordó lo pequeña y breve que es la vida humana. Acostumbrado a interpretar a Loki, el semidiós del universo Marvel, el británico vivió una experiencia de lo más terrenal que lo llevó a reconocer sus límites y reflexionar sobre su relación con la naturaleza.

El frío, el vértigo y la belleza de las montañas lo acompañaron durante la filmación de Tenzing, su nuevo filme, en el que interpreta a Edmund Hillary, el montañista neozelandés que, junto al sherpa Tenzing Norgay, alcanzó por primera vez la cima del monte Everest, el 29 de mayo de 1953.

Personaje

“Lo extraordinario para mí fue tener la oportunidad de interpretar a Edmund Hillary. Su rostro sigue apareciendo en el billete de cinco dólares de Nueva Zelanda. Es una leyenda de ese país y de su cultura”, expresó. “Por el lado del alpinismo, estar en el Himalaya te recuerda que la vida humana es muy breve y pequeña. La práctica de ir a las montañas tiene algo muy espiritual”, compartió Hiddleston, de 45 años, vía Zoom.

La película, disponible en Apple TV, pone énfasis en la mirada de Tenzing Norgay, interpretado por Genden Phuntsok, al abordar las diferencias culturales que acompañaron la expedición británica de 1953. Mientras los montañistas occidentales veían el Everest como una cima que debían conquistar, Tenzing lo conocía como Chomolungma, una montaña sagrada vinculada con la diosa madre.

Para él, alcanzar la cumbre representaba también el cumplimiento de una aspiración espiritual.