Tom Holland pronto volverá al set

Tom Holland tomará una semana de descanso del rodaje de Spider-Man: un nuevo día, tras sufrir una lesión, el viernes.

The Hollywood Reporter informó que los ejecutivos de Sony se reunieron para elaborar un plan para reanudar el rodaje, y determinaron que la producción se detuviera una semana y no intentar filmar sin Holland. Se espera que no se afecte la fecha de estreno de la cinta, el 31 de julio de 2026.

Se describió la lesión de Holland como conmoción cerebral leve; tomará descanso por precaución, según fuentes cercanas.