Tom Holland vive con dos trastornos

Tom Holland, el joven actor conocido por su papel como Spider-Man, ha decidido compartir un aspecto desconocido de su vida: las dificultades que enfrenta debido a dos trastornos, que lejos de ser un obstáculo, han influido de manera significativa en su vida.

En una entrevista reciente con IGN, Holland habló sobre cómo estos desafíos han marcado su forma de trabajar y relacionarse con su entorno profesional. En particular, explicó cómo, al desarrollar un personaje, a veces se siente intimidado por un "lienzo en blanco" debido a su dislexia, aunque considera que esto lo ha llevado a buscar formas creativas de aprender y expresarse.

La dislexia ha dificultado el aprendizaje tradicional de Holland, especialmente en lo que respecta a la lectura. Sin embargo, el famoso ha aprendido a ver esta dificultad como una oportunidad para desarrollar su creatividad. "Cualquier forma en que puedas, ya seas joven o adulto, interactuar con algo que te impulse a ser creativo, a pensar de manera innovadora, simplemente promueve una creatividad sana", explicó.

Por otro lado, el TDAH (trastorno por déficit de atención e hiperactividad), que afecta aspectos como la atención y la memoria, lo ha impulsado a canalizar su energía de manera creativa. Holland ha aprendido a usar esa hiperactividad para darle forma a su trabajo y llevar su creatividad a nuevos niveles. Actualmente, Holland se encuentra descansando en su país natal debido al mal clima en Londres, lo que ha retrasado las grabaciones de Spider-Man: brand new day.

¿De qué trata Never stop playing?

En el cortometraje de Lego Never stop playing, parte de la campaña Rebuild The World, Holland interpreta a varios personajes, como un piloto espacial y un futbolista, bajo el lema "Nunca dejes de jugar". La versatilidad que demuestra en este corto refleja cómo sus desafíos personales, lejos de limitarlos, lo han empujado a ser más creativo y flexible en su trabajo.

Además, en el cortometraje, Holland comparte una escena con sus hermanos, Harry y Sam, quienes hacen un cameo. "Fue muy divertido, y no es algo que pase todos los días. Aunque Prada no estaba tan emocionado con Harry y Sam como con Lego", bromeó el actor.