Tom Holland y Zendaya en CDMX

Luego de semanas de expectativa, Sony confirmó que Tom Holland y Zendaya visitarán la Ciudad de México el próximo 20 de julio como parte de la gira promocional de Spider-Man: un nuevo día.

De acuerdo con la distribuidora, los protagonistas encabezarán un fan event, en el que convivirán con sus seguidores mexicanos antes del estreno de la película. Aunque todavía no se ha revelado la sede ni la dinámica de acceso, se espera una convocatoria similar a la de lanzamientos cinematográficos en el país.

Actividades

Además del encuentro con los fans, los actores también participarían en entrevistas y una conferencia de prensa para promocionar la nueva entrega del universo de Spider-Man.

La expectativa por la visita también ha aumentado gracias a la gira de promoción, en la que la pareja ha acaparado reflectores. Recientemente, Zendaya destacó el compromiso de Tom con el personaje, al asegurar que su dedicación va más allá de interpretar al superhéroe, pues también se involucra en el desarrollo de la historia.

La fecha elegida convierte a México en uno de los primeros países en recibir la cinta, ya que su estreno nacional está programado para el 29 de julio, dos días antes de su llegada a las salas de Estados Unidos.

Por ahora, se recomienda mantenerse atento a los canales oficiales de Sony, donde darán detalles de la visita.