Tom Holland

Nacido en Londres el 1 de junio de 1996, en en Kingston upon Thames, Londres, Inglaterra, es hijo del comediante y escritor Dominic Holland y la fotógrafa Nicola Frost.

Holland estudió la primaria en la Donhead Preparatory School en la ciudad de Wimbledon hasta 2008 y posteriormente la secundaria en el Wimbledon College hasta 2012. Tras aprobar, asistió a la Brit School y, al poco tiempo, gracias a sus antecedentes en el teatro, consiguió un papel en la película The impossible en 2012 como Lucas, un superviviente de un tsunami.

La película fue un éxito comercial y crítico, y su actuación recibió la aclamación de los expertos y le valió múltiples reconocimientos, entre estos el galardón a actor revelación en los premios otorgados por la National Board of Review en 2013. Además, fue nominado a los premios Critics’ Choice y a los Premios Goya.

El ascenso de una estrella

El actor hizo su debut sobre el escenario como protagonista del musical Billy Elliot en el Teatro Victoria Palace en Londres, entre 2008 y 2010. Este papel le valió para que el director Juan Antonio Bayona se fijase en él para encarnar a uno de los niños protagonistas de su película Lo imposible. Holland ha protagonizado también Cherry, de los directores Joe y Anthony Russo: basada en la novela homónima superventas del The New York Times, que cuenta la historia real de un médico del ejército con estrés postraumático que se convierte en ladrón de bancos después de perder todo su dinero por su adicción a las drogas.

También podemos verlo en la producción de Netflix El diablo a todas horas, una adaptación de la novela homónima de 2011 de Donald Ray Pollock. Esta cinta está ambientada en los años 60, donde nos presentan a un extraño y cautivador grupo de personas tiene problemas mentales por culpa de la Segunda Guerra Mundial.

Ícono

Ganó el premio Bafta a la estrella emergente en 2017, siendo uno de los más jóvenes en recibirlo. Es considerado un actor versátil que pasó de ser una estrella juvenil de teatro a un ícono del cine global.