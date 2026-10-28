Tom y Candice estarían saliendo

Tom Brady parece no haber terminado su relación con el mundo de la moda; a cuatro años de su divorcio de la modelo Gisele Bündchen, todo parece indicar que ha vuelto a encontrar el amor en las pasarelas.

De acuerdo con información publicada por Us Weekly y la revista People, el exjugador de la NFL llevaría varios meses saliendo con Candice Swanepoel, uno de los rostros más reconocidos de la marca Victoria’s Secret y, aunque están muy emocionados, prefieren mantenerlo en secreto. “Llevan meses saliendo. Ella ha sido muy reservada y selectiva a la hora de contarle a alguien sobre su relación. Cuando se han visto, han hecho todo lo posible por no ser descubiertos”, dijo una fuente cercana a la pareja.

Ambos famosos viven en Miami, por lo que ha sido muy fácil para ellos cuadrar agendas y pasar todo el tiempo que puedan juntos.

Sin confirmaciones

Hasta el momento ni la modelo ni el atleta han confirmado o desmentido el romance, por lo que los rumores siguen creciendo.

Originaria de Sudáfrica, Candice inició como modelo a los 15 años, cuando fue descubierta por un cazatalentos mientras se encontraba en un supermercado.