Cuando el músico Jay de la Cueva era niño, recuerda ser capaz de decir no sin miedo, pero cuando se profesionalizó dejó de ponerse a sí mismo como prioridad, tal y como considera, sucedió con Moderatto. “Accedí a muchas cosas por el bienestar de mi banda y por toda la gente que dependía de ella, pero comenzó a ser una losa muy pesada. También me daba miedo soltarme después de estar en una banda con tantos miembros, ahora tengo que sostenerlo todo yo”, describe el cantante en entrevista.

Desde 2019, Jay comenzó a trabajar en un nuevo disco solista, y ahora, con su reciente salida de Moderatto, aplazar el proyecto en solitario que ya tenía listo para grabar ya no era una opción. “Moderatto me daba la sensación de una droga, arriba del escenario me sentía a full, pero abajo me daba un bajón terrible, ya no me representaba. Tenía que decirles a mis compañeros que esto ya no era yo. Soltarlo por completo”.

El detonante principal de su decisión fue la banda The Guapos, conformada por él junto a Adán Jodorowsky, Leiva y El David Aguilar, artistas solistas que, asegura Jay, lo han influenciado para dar este nuevo paso en su carrera. Una banda que describe como “hecha de amigos para divertirse” con la que sí decidió continuar, además de su proyecto solista. “Leiva, por ejemplo, me describe como un artista que ahora sale a deleitar, verme reflejado en sus palabras me inspiró, me marcó para tomar esta decisión. Y como esas palabras, varias de mis otros hermanos. La diferencia es que con ellos me junto a comer. No sólo es la prioridad de tener una banda, se convierte en algo más lúdico”.

“Tokyo”, su primer sencillo solista, ya está en plataformas. “Ahora soy capaz de rechazar muchas cosas practicando tres pilares importantes: soltar, flexibilidad y manifestar; esos ‘no’ que no dije hace mucho tiempo”.