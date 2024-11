Camila Sodi, la primogénita de Ernestina Sodi, ya buscó ayuda profesional. Doce días después del fallecimiento de su madre, la actriz acudió a su primera terapia, la cual está basada en una metodología que se enfoca a asistir al paciente para procesar recuerdos traumáticos y poder superarlos.

La tarde del miércoles, Camila compartió una historia en su cuenta de Instagram, mientras se encontraba en una sala de espera; confió que se trataba de un consultorio en donde se llevan a cabo psicoterapias.

La famosa confió que esa sería su primera sesión, motivo por lo que estaba muy entusiasmada de saber cómo se sentiría, ya que no sería una terapia de acompañamiento común, sino una consulta que estaría basada en el Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

“Estoy a punto de entrar a una terapia, una terapia de una cosa que se llama EMDR, que tengo muchas ganas de probar”, confió.

Para dar una noción de en qué consistía el tratamiento, Sodi expresó que se le asemejaba a lo que sucede en la trama de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos, cinta que cuenta la historia de una expareja a la que le es borrada la memoria. “¿Se acuerdan de ‘Eternal sunshine of the spotless mind’?, es como una onda así, me van a borrar todas mis memorias y ya, voy a salir como aquí como nueva”, dijo con sarcasmo.

Después aclaró que se trata de una broma y aclaró que el EMDR se aplicó, en principio, en soldados que atravesaban el síndrome de estrés postraumático, derivado de sus encomiendas militares. “Bueno, no es así, se supone que está increíble, es lo que usaban para el síndrome de estrés postraumático en los soldados y tengo ganas de probarlo, ahorita les cuento cómo me fue porque estoy aquí en la sala de espera”, expresó.

Si bien Camila ya no contó a sus seguidores cómo se sintió, después de su primera terapia, al cabo de unas horas compartió algunos datos acerca del EMDR, eficaz para tratar la ansiedad, la depresión, las adicciones, el pánico, problemas psicosomáticos, fobias, duelos patológicos, entre otros síntomas.

Además, la mañana de este jueves volvió a su Instagram para contar que se encontraba rumbo a pagar la luz, servicio que le fue inhabilitado, luego de que no pagara el recibo del mes pasado, pues con la hospitalización de su mamá, la actriz se olvidó se llevar a cabo esa consigna doméstica. “Nunca me había pasado esto, pero se me olvidó pagar la luz, obviamente... Ese mes en el hospital, quién sabe dónde dejé el recibo y me la cortaron, y ayer estuvimos sin luz, entonces vengo a pagar la luz”, dijo en un video, que grabó mientras subía las escaleras eléctricas de una plaza comercial.