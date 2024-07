El actor colombiano Tommy Vásquez, conocido por su participación en series como El Señor de los Cielos, relató una experiencia muy difícil que vivió junto a su madre, así como su pareja sentimental cuando visitó a un supuesto amigo, un exmilitar retirado.

De acuerdo con las declaraciones del actor, junto a su madre, esposa e hijo aceptaron el pasado 24 de mayo la invitación de un exmilitar de nombre Germán Gaviria, para visitar su finca.

A decir de la estrella, todo iba bien hasta que llegó el tema de la política, cuando Tommy afirmó que votó por Gustavo Petro (presidente de izquierda en Colombia), reveló al programa La Red.

Esta respuesta inició la furia de Gaviria, que, bajo los efectos del alcohol, comenzó a gritar y a afirmar que era primo de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt. Así, el exmilitar le soltó unos golpes frente a su familia y le reprochó su postura.

Pero la situación se intensificó. “(Gavira) desenfunda un arma y me la pone en el pecho amenazando con acabar con mi vida. Luego me lo pone en la cabeza y me dice que repita lo que dije a ver si era tan machito”, narró Vásquez.

Pero el momento crítico fue cuando intentaron dejar la finca. “Cuando íbamos a la puerta, mi mamá comenzó a rogar por mi vida. Este tipo se giró y la golpeó con el mango de la pistola. Ahí es donde le dije ‘mátame a mí’. Lo distraje, cogí a mi mamá y familia, como pude los saqué”, contó.