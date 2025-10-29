Tonana se presentará en Comitán

Como parte de la programación del XXV Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos Pluricultural 2025, la reconocida cantautora mexicana Tonana se presentará el viernes 31 de octubre a las 20:00 horas, en el parque central de Comitán de Domínguez, Chiapas.

Considerada una de las voces más representativas de México, Tonana regresa a la entidad con un concierto que conjuga sensibilidad, raíz y memoria. Su propuesta musical, que incluye cantos en tsotsil, se inspira en la palabra de las mujeres y rinde homenaje a su entrañable amigo Alberto Gómez Pérez.

Ella le canta a la diversidad y rinde tributo a la riqueza cultural del estado, a través de la fusión entre lo ancestral y lo contemporáneo.

La artista celebra la amistad, la creatividad y el espíritu comunitario, consolidándose como una figura esencial en la promoción de la cultura y la poesía indígena de México.

Conmemoración

En el marco del Año de la Mujer Indígena y del centenario del natalicio de Rosario Castellanos (25 de mayo de 1925-7 de agosto de 1974), Tonana presentará un repertorio que destaca por su fusión de raíz y vanguardia, evocando el legado de la escritora, puesto que ambas comparten una visión de pluriculturalidad que enriquece el patrimonio cultural de México y promueve el diálogo entre las diferentes expresiones del país.

El Festival Internacional de las Culturas y las Artes Rosario Castellanos Pluricultural 2025 se llevará a cabo del miércoles 29 de octubre al domingo 2 de noviembre, con una programación diversa que incluirá música, teatro, danza tradicional, literatura y fotografía.