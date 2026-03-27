Toñita no llegará al altar

Antonia Salazar, mejor conocida como Toñita, acaba de soltar una bomba que dejó con la boca abierta y el corazón agüitado: “Me dejaron a días de llegar al altar”.

Toñita llevaba ocho meses de un romance intenso y formal con el neurocirujano Eulalio Valdez. La relación iba tan en serio que ya había presentaciones oficiales en Tantoyuca, convivencias con los hijos de ambos y, por supuesto, una flamante “roca” de compromiso brillando en su mano.

Sin embargo, en este marzo de 2026, la realidad es otra: la cantante se quedó “vestida y alborotada”. Lo que comenzó como una discusión de pareja terminó en un desplante digno de un guión de suspenso.

Bloqueada

El doctor no solo canceló los planes, sino que aplicó la técnica del “ghosting” profesional, bloqueándola de todas las redes y desapareciendo de su vida sin dejar rastro. “Aquí tengo el anillo guardado, porque dicen que no se debe regresar”, confesó con la franqueza que la caracteriza. Además, recordó que él mismo le aseguró que todo lo que le daba era de corazón y no esperaba devoluciones. “Sigo esperándolo... espero se le pase el berrinche”, dijo Toña.