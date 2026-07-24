Tony Dalton actúa en EU

“Yo solo voy, trabajo allá (en Estados Unidos), me ‘robo’ el dinero de los gringos y me vengo pa’ ca”, dice bromeando Tony Dalton, desde el piso 12 de un hotel de la Ciudad de México.

La frase tiene contexto. El tamaulipeco de 51 años es ahora una de las más sólidas cartas mexicanas actorales en EU desde 2018, cuando debutó como antagónico en Better call Saul, precuela de Breaking bad. A partir de ahí las cosas fueron cayendo: fue reclutado para la serie Hawkeye, del universo Marvel, interpretando al espadachín Jack Duquesne, que ahora también forma parte de Daredevil: born again, además de haber participado en un episodio de la serie Last of us.

Ahora es el antagónico en la nueva temporada de Sugar, liderada por Farrell, serie disponible en Apple TV. “Creo que todo tiene que ver con que de pronto le pegas a una cosa que jala y se hace un efecto dominó. Sam (Catlin, el escritor) vio ‘Better Call Saul’ y dijo ‘este wey funciona’, le caí bien, afortunadamente me fue bien”, comenta Dalton entre risas.

Inicios

Hace 25 años nada hacía anticipar los alcances de Dalton. En 2001 irrumpió mediáticamente con el irreverente unitario No te equivoques, al lado de Kristoff Raczynski.

Ambos hacían locuras en pantalla, como darle respiración boca a boca a una vaca o cruzar sin protección el exterior de un puente en carretera, con riesgo de caer y hasta morir. El programa fue inspirado en Jackass y Tom Green Show, ambos de MTV. En algún momento Tony supo que había el riesgo de quedarse en eso, pero que también era una forma de darse a conocer. “Solo fueron 16 capítulos, pero muy fuertes, por eso la gente lo recuerda. Fue una manera de mojarme los pies, de alguna manera decir quién era. Y era a propósito cada vez que hacía algo en el programa decía mi nombre, como un comercial para que me conocieran”, recuerda. “Luego vi que no era por ahí y escribí ‘Matando Cabos’ (filme de 2004), el hecho es que porque éramos figuras desmadrosas de la tele fue lo que hizo que se pusiera lana para la película”, afirma.

Salto a la fama

La telenovela Rebelde y la serie Los simuladores, así como los filmes Sultanes del sur, del que también es actor del guion, y Amar integraron parte de su filmografía hasta que en 2018 llegó Better call Saul.

En su salto a Estados Unidos tuvo mucho que ver su mamá. Ella es mexicana pero con papá estadounidense y siempre le habló a Tony en inglés. De hecho, dice, actualmente hace lo mismo. Y eso le dio una gran ventaja con el idioma.

También fue ella quien le puso los pies en la tierra cuando quería ser actor y tuvo oportunidad de hacer el musical Mame con Silvia Pinal. “Me dijo que si quería hacer eso de adulto, adelante, pero que en ese momento tenía que estudiar. Cristian Castro terminó haciendo la obra”, expresó.