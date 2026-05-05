Toshiro Culebro recibe medalla Franco Lázaro

El Honorable Ayuntamiento de Chiapa de Corzo llevó a cabo la 5ta Entrega de la Medalla de Honor “Franco Lázaro Gómez Hernández” 2026.

La ceremonia estuvo encabezada por el presidente municipal Límbano Domínguez Román, acompañado por Perla Yuridia Díaz Castro, presidenta honoraria del DIF Municipal; Juan Carlos Gómez Aranda, en representación del gobernador del estado Eduardo Ramírez Aguilar; Angélica Altuzar Constantino, directora general de CONECULTA Chiapas; así como integrantes del Cabildo, autoridades estatales, culturales y la Comisión de Postulación.

En esta significativa edición, el máximo reconocimiento fue otorgado al destacado artista plástico Toshiro Culebro, por su amplia trayectoria y aportación al arte y la cultura de Chiapas. En memoria de Franco Lázaro Gómez Hernández, por su legado artístico.

Con la imposición de la medalla y entrega del pergamino de honor, Chiapa de Corzo reafirmó su compromiso con el reconocimiento a quienes engrandecen la identidad cultural del estado, celebrando la vida y obra de artistas que dejan huella en la historia de Chiapas.