Toy Story 5 defiende el poder de jugar

Si los humanos pueden competir por la atención de una persona, ¿por qué no podrían hacerlo también los juguetes? En Toy Story 5, la nueva amenaza para Woody, Buzz y compañía no es otro juguete, sino una tableta inteligente con forma de rana.

Bonnie, a quien conocimos como una niña pequeña, ahora tiene ocho años y gracias a la tecnología cambió a sus fieles compañeros de juego por Lilypad, su nuevo dispositivo electrónico. Ahora los juguetes tienen un problema que no habían enfrentado antes: recuperar la atención de su dueña.

La película disponible en Disney +, lleva así a los personajes de Toy Story a un terreno muy actual: la relación de los niños con las pantallas. La diferencia es que, en lugar de convertir el tema en una lección, la cinta lo convierte en una aventura.

Además, permite que personajes conocidos y queridos por los espectadores, como Jessie y Buzz, regresen a la pantalla sin alejarse de lo que ha hecho de la franquicia una de las favoritas de Pixar: convertir situaciones cotidianas en historias que funcionan tanto para los niños como para los adultos.

Producción

Andrew Stanton, responsable de la dirección y del guion, trabajó con un equipo de más de 80 animadores y un presupuesto de 250 millones de dólares, para realizarla en un tiempo récord de tres años y medio.

En el doblaje al español participan Belinda como Lilypad, Arturo Mercado Jr. como Woody, José Luis Orozco como Buzz Lightyear e Irán Castillo como Jessie, además de las voces de Bad Bunny y Bizarrap.