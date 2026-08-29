Toy story 5 llega al streaming

La exitosa saga animada de Pixar Animation Studios amplía su catálogo en el entorno digital con la llegada de Toy story 5 a la plataforma de streaming Disney Plus.

Tras su paso por las salas de cine de todo el mundo, la nueva aventura de Woody, Buzz Lightyear y el grupo de juguetes busca consolidar su impacto cultural en el formato doméstico. Según reportes del sitio especializado en la taquilla y datos de la industria cinematográfica Box Office Mojo, las películas pertenecientes a esta franquicia representan uno de los pilares económicos más sólidos para la compañía productora, acumulando miles de millones de dólares en ingresos globales desde su debut en la década de 1990.

Calendario

Para los usuarios que esperan disfrutar del largometraje en sus hogares, la plataforma Disney Plus confirma el calendario de lanzamiento global para todos sus suscriptores.

La producción estará disponible a partir del miércoles 23 de septiembre de 2026, integrándose de forma directa sin costo adicional al plan de suscripción estándar. La plataforma habilita el contenido en formato 4K Ultra HD con soporte para tecnología HDR y sonido Dolby Atmos, según las especificaciones técnicas del Centro de Soporte de Disney.

El estreno incluye contenidos exclusivos tras bambalinas, comentarios del equipo de dirección de Pixar y cortometrajes inéditos relacionados con los personajes secundarios de la película.

El lanzamiento se hará de manera simultánea para México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, garantizando opciones de doblaje y subtitulado en múltiples idiomas.

Estrategia

El recorrido de la producción animada en las salas de cine marca una pauta clave para su lanzamiento en servicios por suscripción. De acuerdo con los análisis de distribución digital del portal técnico The Numbers, el intervalo entre el estreno en salas cinematográficas y el debut en plataformas de transmisión se sitúa actualmente en un margen promedio de 45 a 90 días, una estrategia coordinada por la compañía para maximizar el consumo comercial.

La trama de esta entrega introduce nuevos conflictos derivados de la era tecnológica, explorando cómo los juguetes tradicionales enfrentan la atención que los niños otorgan a los dispositivos electrónicos.