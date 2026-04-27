Toy story llega a los Crocs

Este 2026 Woody, Buzz, Jessie, Tiro al Blanco y los marcianitos de Toy story no solo regresan a la pantalla grande, también pueden convertirse en parte de tu calzado, ya que Pixar y Crocs anunciaron el lanzamiento de una nueva colección inspirada en el clásico de Disney.

¿Cuándo llegan?

La nueva colección de Crocs estará disponible a partir del próximo 16 de junio. Los tres artículos que componen el lanzamiento hasta ahora son: botas de Jessie, zueco clásico de marciano y set de 5 Jibbitz para decorar (Woody, Buzz Lightyear, Jessie, Tiro al Blanco y marcianito)

¿Cuánto costarán?

Las botas de Jessie, alrededor de 2 mil 260 pesos mexicanos. Crocs clásicos de marciano, 220 pesos y set de Jibbitz, alrededor de 350 pesos.