Toy story, por debajo de Super Mario

Durante sus dos primeros días en cartelera, Toy story 5 no pudo con la taquilla registrada hace meses, en el mismo periodo, por Super Mario Galaxy. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, la cinta de juguetes con vida obtuvo 1.4 millones de boletos vendidos, contra los más de 2 millones registradas por el personaje del videojuego de Nintendo.

Ambas cintas se estrenaron en cines un miércoles, tratando hacer largo su primer fin de semanas en cines nacionales. Pero los resultados de Toy story 5 no sorprenden, sobre todo porque a diferencia de la otra historia, ha llegado en plena fiebre mundialista de futbol, sobre todo con el juego de la Selección Mexicana, factor que incide en la asistencia.

Números bajos

Mauricio Durán, presidente de la Cámara, ya había vaticinado que con los partidos del equipo nacional, habría una caída en la taquilla general. “Hemos analizado siempre como industria es que la afectación total es cuando juega México y ya. Tendrá por lo menos tres partidos en la primera ronda y en esos días, seguro, la industria registrará como una caída, pero nada más”, previó en diciembre Durán.

Suponiendo que la tendencia registrada en sus primeras 48 horas continúe hasta el domingo, Toy story 5 estaría cerca de los 4 millones de entradas vendidas para el próximo lunes, contra las poco más de 6 millones conseguida por Super Mario Galaxy en el mismo periodo.

Aún así, el largometraje animado de Pixar Disney rebasaría a otras cintas que se esperaba fueran de las más vistas en 2026. Durante sus primeros cinco días en cartelera, El diablo viste a la moda 2 registró 2.4 millones de butacas ocupadas, mientras que Michel, la biopic del intérprete de “Thriller”, consiguió dos millones.

Toy story 5 cuenta que ahora los enemigos de los juguetes no son un niño cruel o el olvido de las familias, sino la nueva tecnología: un Ipad atrapó la atención de la pequeña Bonnie y ha puesto en pausa su tiempo con los juguetes. Woody, Buzz Lightyear y Jessie encabezan una aventura para intentar que las cosas no se salgan de control.