Traducen poemario de Mikeas Sánchez

La poeta Mikeas Sánchez. Cortesía

La página electrónica de la revista Círculo de Poesía compartió dos de los poemas que aparecen en How to be a good savage an other poems, en su versión trilingüe: zoque, español e inglés.

Recientemente, este libro escrito por la poeta Mikeas Sánchez fue traducido al español y al inglés por Wendy Call y David Shook, quienes ganaron la medalla de oro a la mejor traducción del 2024 en los International Latino Book Awards de Estados Unidos.

Al respecto, Pluralia Ediciones envió una felicitación a la poeta zoque, así como a los colaboradores por este importante logro. La obra, que en su versión en español se titula Cómo ser un buen salvaje y otros poemas, honra el don de la palabra reivindicando la memoria de sus ancestros, pues en la vida de los pueblos originarios son los rezanderos, curanderos y graniceros los facultados para hacer peticiones de lluvia, los que se comunican con las energías masculinas y femeninas y los capaces de hablar con el viento o el fuego.

Trayectorias

Mikeas Sánchez nació en 1980 en el pequeño pueblo de Tujsübajk (Río de Agua Verde), conocido también como colonia Guadalupe Victoria, en el municipio de Chapultenango, Chiapas. A los siete años comenzó a hablar español; hoy, por su trabajo académico, también entiende el inglés y el catalán.

Su obra poética le ha valido, en 2004, el Premio Estatal de Poesía Indígena Pat O’tan; y en 2005, el Primer Premio de Narrativa, y el Bolom, con sus cuentos. Mikeas es autora de varios libros.

Por su parte, Wendy Call es una escritora, redactora, maestra y traductora que ha obtenido diversos premios por su trabajo constante en la traducción de libros. Entre estos resaltan becas otorgadas por el Programa Fulbright, la Fundación Ragdale, la Fundación Jack Straw y el National Endowment for the Arts.