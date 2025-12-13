Traerán de vuelta Los Juegos del Hambre

Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson volverán a interpretar a los personajes que marcaron a una generación en la adaptación cinematográfica de Sunrise on the reaping. La historia, ubicada décadas antes de la trilogía original, explora los 50º Juegos del Hambre y profundiza en el pasado de Haymitch Abernathy, uno de los personajes más complejos del universo de Panem.

Retorno de estrellas

El anuncio publicado el 10 de diciembre sorprendió a la audiencia internacional. Según informes de The Hollywood Reporter y Deadline, Lawrence y Hutcherson retomarán sus icónicos papeles como Katniss Everdeen y Peeta Mellark en un proyecto que combina precuela y homenaje.

Aunque Sunrise on the reaping está ambientada 24 años antes de los hechos de Los Juegos del Hambre, la producción integrará a ambos actores en secuencias especiales que funcionarán como un puente emocional para los seguidores de la saga. La película llegará a cines el 20 de noviembre de 2026.

Sunrise on the reaping es la quinta novela de Suzanne Collins y se sitúa 40 años después de Ballad of songbirds and snakes. La historia se desarrolla durante el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, también conocido como los 50º Juegos del Hambre, una edición particularmente cruel en la que los distritos deben enviar el doble de tributos. Esto significa que 48 jóvenes entran a la arena y solo uno sale con vida.

El protagonista es un Haymitch Abernathy de 16 años, obligado a enfrentar una versión más brutal del Capitolio. La novela lo retrata antes de convertirse en el mentor cínico y marcado por el trauma que conocimos en la trilogía.

Elenco

La película contará con Joseph Zada como el joven Haymitch y Whitney Peak como Lenore Dove Baird, su interés romántico. Mckenna Grace interpretará a Maysilee Donner, mientras que Maya Hawke dará vida a Wiress. La producción también incorpora a Elle Fanning como una joven Effie Trinket y a Kieran Culkin como César Flickerman. The Hollywood Reporter confirmó además que Ralph Fiennes asumirá el papel del presidente Snow.

El libro publicado en 2025 profundiza en el origen emocional y político de Haymitch Abernathy. Explora su relación con los padres de Katniss Everdeen, Burdock y Asterid, quienes eran sus amigos y compartían habilidades curativas, según Screen Rant. Además, presenta un Panem más oscuro y un Capitolio aún más despiadado, donde la arena se convierte en un espacio diseñado para exacerbar la violencia y el espectáculo.

Nueva entrega

La adaptación dirigida por Francis Lawrence integrará escenas en forma de flashforward que mostrarán a Katniss y Peeta en su etapa adulta. Estas secuencias conectan directamente la precuela con la trilogía original y cierran el arco emocional iniciado en 2012 con el estreno de la primera película. Según las primeras imágenes difundidas en el tráiler oficial, la producción apuesta por un tono crudo, emocional y cercano a los orígenes de la saga. El lanzamiento de Sunrise on the reaping representa una expansión del universo literario y cinematográfico de Collins.