Tragedia en el Corregidora, a la pantalla

Cuatro años después de la violencia que se desató durante un partido entre Querétaro y Atlas, las preguntas sobre lo ocurrido en el estadio Corregidora siguen abiertas.

¿Quiénes fueron los responsables?, ¿Qué falló en los protocolos de seguridad? ¿Por qué surgieron versiones sobre posibles víctimas mortales pese a que las autoridades aseguraron que no hubo fallecidos?

Estas interrogantes forman parte de Tragedia en el Estadio Corregidora, la nueva docuserie de HBO Max que reconstruye los hechos del 5 de marzo de 2022 a través de testimonios de aficionados, integrantes de las barras, periodistas, autoridades y especialistas en seguridad.

¿De qué trata?

La serie narra lo sucedido durante el partido de la Jornada 9 del Clausura 2022, cuando una pelea entre aficionados se extendió por las tribunas del estadio y obligó a suspender el encuentro. Mientras algunos asistentes intentaban escapar, familias enteras ingresaron a la cancha para ponerse a salvo. Las imágenes de personas ensangrentadas circularon en redes sociales y medios internacionales.

Sin embargo, la producción no se limita a mostrar los enfrentamientos. A lo largo de tres episodios, examina las condiciones de seguridad del estadio, las decisiones tomadas antes y durante el partido y las investigaciones que siguieron.

La producción también recoge señalamientos sobre la contratación y capacitación del personal de seguridad privada, así como las deficiencias en los protocolos para responder a una emergencia.

Una de las principales interrogantes es la relacionada con el número de víctimas. Tras los enfrentamientos, la Fiscalía del Estado de Querétaro reportó 26 personas lesionadas y ninguna fallecida. Sin embargo, circularon versiones sobre posibles muertes.

También explora las versiones sobre una presunta participación del crimen organizado, sin que estos señalamientos deban confundirse con hechos confirmados. Tragedia en el Estadio Corregidora se estrena mañana a través de HBO Max.