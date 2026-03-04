Transmitirán concierto de Harry Styles

El cantante Harry Styles decidió convertir su regreso a la música en un evento mundial. Y es que, a tan solo días de la salida de su disco Kiss all the time. Disco, ocassionally, el británico anunció que llevará este lanzamiento al streaming.

Styles presentará un concierto especial y en el que, por primera vez cantará los 12 temas que componen su nueva faceta artística. La noticia fue dada a conocer en las redes sociales de Styles, a través de un video con el que no solo invitó a todos sus fans a acompañarlo; sino que reveló que no estará solo en esta aventura, pues trabajará de la mano de Netflix. “Estás invitado al especial de Netflix: ‘Harry Styles; una noche en Manchester’”, indica el clip.

El show fue grabado en la ciudad de Manchester, Inglaterra, y marca la primera presentación oficial de Harry tras cuatro años de ausencia.

¿Cuándo y a qué hora?

El estreno será este domingo 8 de marzo y se hará de manera simultánea en varios países, incluyendo México. En cuanto a la hora, para nuestro país el material estará disponible a partir de las 14:00 horas y, una vez liberado, permanecerá en el catálogo de la plataforma.

Además de este evento, Harry ya se prepara para el arranque de su tour mundial Together, Together, con el que ofrecerá seis conciertos en la Ciudad de México.