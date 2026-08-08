Tras la pista de “La Mataviejitas”

La mujer que buscará frenar a Juana Barraza Samperio, alias “La Mataviejitas”, tendrá el rostro de Mayra Hermosillo, quien interpretará a una agente del Ministerio Público encargada de detener la ola de asesinatos de mujeres de la tercera edad.

La actriz de Gringo Hunters se encuentra en pleno rodaje de la serie para HBO Max sobre la mujer a quien se atribuyen 16 asesinatos de adultas mayores, aunque se estima que pudo haber matado a más de 40. “Hay mucho dolor detrás de esta historia, está tomándose con mucho respeto. Hasta prendemos una velita, incienso, (para que) permitamos contar esta historia con todo respeto”, comenta Hermosillo.

Su personaje en esta producción de HBO Max investiga el caso y está inspirado en varios de los agentes que intentaron detener al responsable cuando todavía se desconocía que era una mujer. “Y no estamos poniendo a nuestra justicia como ‘wow’, sino como algo en lo que nos falta muchísimo”, subraya.

Atmósferas reales

Mataviejitas se rueda en locaciones de la Ciudad de México similares a los sitios donde ocurrieron los hechos, bajo la dirección de Humberto Hinojosa y con la colaboración de J. M. Cravioto.

El antecedente más reciente es el documental La dama del silencio. El caso Mataviejitas, dirigido por María José Cuevas de 2023. “Conocía el caso, pero bien a partir del documental. No sabía que iba a estar en esto y, cuando sucedió, dije ‘¡qué fuerte!’”, cuenta.

Con la mirada en el Ariel

Hermosillo espera la ceremonia del Ariel 2026 con Vainilla, su debut como directora. Basada en su vida, el largometraje sigue a una familia de mujeres que lucha por conservar su casa y compite en seis categorías, entre estas mejor película, ópera prima y revelación actoral, por Aurora Dávila.

“Cuando acabé ‘Vainilla’ tuve miedo de quedarme sin trabajo. Empecé a aceptar proyectos que no me gustaban, pero por fortuna me han llegado propuestas como ‘Mataviejitas’”, apunta Hermosillo.

La entrega del premio se realizará el próximo 3 de octubre en los Estudios Churubusco. Se espera que Vainilla, ganadora del Premio del Público en el pasado Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), llegue a salas a finales de este año.