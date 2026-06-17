Trasladan a Corey Feldman al hospital

Corey Feldman fue trasladado de urgencia a un hospital de Los Ángeles tras presentar una emergencia médica al llegar al aeropuerto internacional LAX, procedente de Chicago.

Según el reporte, el actor de 54 años comenzó a sentirse mal durante el vuelo, por lo que fue atendido inicialmente por un médico que viajaba a bordo de la aeronave. Al aterrizar, paramédicos lo esperaban en la puerta de embarque para brindarle asistencia inmediata. Fuentes cercanas al caso indicaron que los primeros reportes médicos apuntan a posibles complicaciones como pancreatitis o cálculos biliares, aunque hasta el momento no hay un diagnóstico confirmado.

Atención médica

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que acudió al aeropuerto para atender a un hombre con una emergencia médica, quien posteriormente fue trasladado a un hospital local para su evaluación y tratamiento. TMZ confirmó que se trata de Feldman, quien continúa bajo observación y sometido a estudios médicos.

Previo a este incidente, el famoso se encontraba activo en su gira Stand By Me Live Tour, con presentaciones recientes en Chicago. Hasta ahora, el representante del histrión no ha emitido una postura oficial sobre su estado de salud.

¿Quién es Corey Feldman?

Es un actor y músico estadounidense que alcanzó la fama en la década de los 80 como una de las figuras infantiles más reconocidas de Hollywood. Participó en películas emblemáticas como The Goonies, Stand by me y The lost boys, se convirtió en uno de los rostros más populares del cine juvenil de la época.