Trazan rutas de la crítica en cine

El miércoles arrancó el Primer Encuentro de Crítica Cinematográfica, actividad organizada por la investigadora Adriana Bellamy y por la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, con una conferencia magistral del crítico y colaborador del suplemento Confabulario del Universal, Jorge Ayala Blanco, quien reflexionó sobre el papel del crítico de cine en medio de la proliferación de influencers que en realidad “son recomendadores de películas”.

En la charla con estudiantes de la ENAC, Ayala Blanco apuntó que nunca se ha considerado un crítico del cine, sino un crítico de películas y un profesor de técnicas cinematográficas.

Más que un texto

“La crítica es, ante todo, esa construcción del lenguaje, que tiene que defenderse por sí misma, eso es lo fundamental, porque obliga a elegir”, dijo. Además, expresó que, en su caso, elige los filmes a reseñar según el criterio que le dicta la forma de publicación, y citó el caso de Confabulario, que se publica en versión impresa quincenalmente y en línea cada semana.

Asimismo, señaló que elige una serie de ideas “de las mil” que surgen al momento de enfrentarse a la película. “Si no surgieran esas ideas no sería crítico de cine, y ese es el camino. Número uno, la construcción verbal, sino tienen un mínimo dominio de lenguaje, no escriban crítica, si no les gusta, no escriban; y es que hacer una crítica de cine es un placer, prolongar el placer que sentí yo viendo una película”, explicó.

Ayala Blanco también apuntó que no tiene reparo en narrar parte del final en sus escritos, pues él escribe para quienes ya vieron la película. “No soy promotor de nadie”, asegura.

El catedrático de la ENAC subrayó que lo que busca al leer una crítica, sin importar de quien sea, es que no sea “una crítica fraude”. “Evita la crítica fraude, el plagio. Teníamos un amigo, crítico, que nos decía ‘no pude ir a ver la película porque tenía que escribir de ella, no me daba tiempo’. En serio, hay casos así, se inventaba la película, hoy es fácil, ven pedazos”, afirma.

Tras señalar que la crítica de cine es un oficio en extinción, el escritor ponderó que una de las características más importantes es evitar recomendar películas, una actividad muy común en influencers que valoran películas en plataformas digitales.

Usurpación

“Había esa manía del recomendador, pero está muy usurpado por los ‘influencers’. Yo no soy promotor, lo importante es la película, qué es y desentrañarla, desmontarla”, argumentó.

También hizo un llamado a no establecer juicios sobre las películas. Luego de la conferencia magistral de Ayala Blanco, se llevó a cabo la mesa “Crítica, programación y nuevos medios”, en la que profesionales dieron sus puntos de vista sobre el papel del crítico en la producción y el consumo del cine.