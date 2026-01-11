Trazas de ADN podrían ser de Da Vinci

Un grupo de científicos recuperó diminutas trazas de ADN de artefactos del Renacimiento, algunas de las cuales podrían pertenecer al visionario polímata italiano Leonardo da Vinci.

Los investigadores extrajeron ADN residual de un dibujo a sanguina sobre papel, titulado Santo Niño —posiblemente elaborado por el propio Da Vinci—, así como de cartas escritas por su antepasado Frosino di Ser Giovanni da Vinci, conservadas en un archivo histórico de Italia. Según el estudio, algunas secuencias del cromosoma Y halladas tanto en el dibujo como en una carta escrita por uno de los primos de Leonardo parecen corresponder a un grupo genético típico de personas con raíces comunes en la región de la Toscana, lugar de nacimiento del artista.

Al comparar estas secuencias con grandes bases de datos genéticos, los científicos identificaron coincidencias con el linaje E1b1/E1b1b del cromosoma Y, presente en poblaciones del sur de Europa —incluida Italia—, así como en el norte de África y el Cercano Oriente. Según informó Science Magazine, parte de ese material genético podría haber pertenecido al propio Da Vinci.

Resolución compleja

Los expertos advierten que aún no se trata de una prueba concluyente y determinar si alguna de las trazas genéticas halladas corresponde realmente a Leonardo es muy complejo.

La principal dificultad radica en la imposibilidad de contrastar el ADN extraído con material genético cuya procedencia esté confirmada. Da Vinci no dejó descendencia conocida y su tumba fue alterada a principios del siglo XIX, lo que impide una verificación directa.

Los artefactos históricos tienen la capacidad de acumular ADN de los entornos por los que han pasado, lo que puede ofrecer valiosa información sobre las personas que los crearon y manipularon, los materiales utilizados en su fabricación y los lugares por los que circularon a lo largo del tiempo.

Sin embargo, estudiar estos objetos sin dañarlos ni contaminarlos ha representado durante décadas un desafío para la ciencia. Ahora, un grupo de científicos ha desarrollado un método “mínimamente invasivo” que permite recuperar lo que describen como “firmas biológicas de la historia” a partir de obras de arte del Renacimiento y cartas vinculadas con los antepasados de Da Vinci.

La mayor parte del ADN recuperado proviene de bacterias, hongos, plantas y virus, lo que permite obtener datos sobre los materiales originales de los artefactos, su almacenamiento, conservación y manipulación. Sin embargo, también se identificaron trazas de ADN de origen humano. “Recuperamos mezclas heterogéneas de ADN no humano”, explican los autores en un estudio preliminar, aún no revisado por pares, publicado en la plataforma arXiv. Además, apuntan que “en un subconjunto de muestras aparecen señales escasas de ADN humano masculino”.

Los investigadores emplearon un método de hisopado suave, similar al que se utiliza en museos, para recolectar escamas de piel, residuos de sudor, microbios, polen vegetal, fibras y polvo ambiental de los artefactos. A partir de ese material biológico, extrajeron cantidades mínimas de ADN, que aportaron información útil sobre las piezas. “Cierto ADN no humano puede ayudarnos a comprender la composición del artefacto, los materiales que pudieron utilizarse y el entorno geológico de las piezas creadas durante el Renacimiento en Florencia y otras regiones de Europa”, señalaron los investigadores.

Por ejemplo, mencionaron el hallazgo de rastros de raigrás italiano (Lolium multiflorum), una planta que podría indicar el origen italiano del objeto en los siglos XV y XVI. Asimismo, detallaron que especies ribereñas como el Salix spp (sauce) eran abundantes a lo largo del río Arno y se utilizaban con frecuencia en actividades artesanales de la época, como la cestería, la encuadernación, la construcción de andamios y la producción de carbón vegetal en talleres. “La presencia exclusiva de ‘Citrus spp’ en la obra podría establecer un vínculo directo con su contexto histórico”, indican.

Debido a que los artefactos analizados en el nuevo estudio estaban asociados con figuras históricas masculinas, los científicos centraron su atención en los marcadores de ADN del cromosoma Y encontrados en las muestras biológicas. “Para hacer afirmaciones más sólidas —procedencia, ubicación geográfica o características históricas—, es necesario hacer más investigaciones que permitan distinguir las señales asociadas con el artefacto de aquellas generadas por su manipulación moderna”, aclararon los científicos.